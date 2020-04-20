كورونا.. تحذيرات من انهيار النظام الصحي في السودان بسبب الفيروس

تحذير من انهيار النظام الصحي بالسودان حال استمرار الأوضاع. [الشرق الأوسط]

حذرت لجنة الأطباء المركزية بالسودان، اليوم الاثنين، من “نزف” الطواقم الطبية لعدم توافر أدوات الوقاية من فيروس كورونا، وانهيار النظام الصحي في البلاد.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن اللجنة قولها في بيان، إن الكوادر الطبية والصحية تعاني الكثير من أجل استقرار النظام الصحي، لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت: “نزف الكوادر الطبية والصحية بدأ بالفعل نتيجة لعدم توفير معينات العمل والحماية الشخصية اللازمة، إضافة لغياب نظام الفرز البصري في فرز حالات الإصابة بالفيروس”.

وحذّرت لجنة الأطباء من انهيار النظام الصحي بالسودان حال استمرار الأوضاع، إذ أعلنت عن توقف العمل جزئيًا في 13 مستشفى بالبلاد.

وتابعت: “تختلف أسباب توقف المستشفيات، بعضها من تعرض الكوادر الطبية والصحية لحالات إصابة بفيروس كورونا دون وجود أدوات وقاية كافية، إضافة إلى عدم توفر وسائل نقل، وتوقف العمل للتعقيم.”

يأتي ذلك في حين، سجل السودان حتى صباح الاثنين، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 12، فيما بلغت حصيلة الإصابات 92 بينها 8 متعافين.

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