كورونا.. تراجع الوفيات والإصابات في إسبانيا لليوم الخامس على التوالي

تماثل 40437 مريضا للشفاء. [سبوتنيك]

شهدت إسبانيا تراجعا في عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، لليوم الخامس على التوالي، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية في بيان الاثنين، أن عدد وفيات كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغت 637 حالة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 13055 حالة؟

ونوه البيان بأن أعلى نسبة وفيات في البلاد، سُجِلت يوم الثاني من أبريل الجاري بـ950 حالة، وأن أعداد الوفيات بدأت بالتراجع بعد ذلك.

وأضاف البيان أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 13532 حالة، بعد تسجيل 4273 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى أن عدد المرضى في غرف العناية المشددة بإسبانيا، 6931 مريضا، فيما تماثل 40437 مريضا للشفاء.

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