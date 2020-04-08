كورونا.. تراجع كبير في وتيرة الإصابات بالسعودية

إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة بلغ 631 حالة. [رويترز]

شهدت السعودية تراجعاً كبيراً في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت وزارة الصحة السعودية انخفاضاً في المعدل اليوم الأربعاء إلى 137 مقارنة مع 272 أمس الثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد ارتفع في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 137 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2932 مصابا بعد أن كانت على مستوى 2795 أمس الثلاثاء.

ويمثل هذا الرقم أقل معدل يومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال شهر أبريل، ويسير إلى تراجع كبير لهذا المعدل مقارنة مع أمس الثلاثاء، حينما بلغ هذا المؤشر 272 حالة.

وأفاد العبد العالي بتسجيل 16 شفاء جديدة بين المصابين بالمرض، مشيرا إلى أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة بلغ 631 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، تعليقا على هذه البيانات: “نحن أمام مرحلة مهمة في رصد انتشار فيروس كورونا محليا”.

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