كورونا.. تسجيل 46 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة في هولندا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الجمعة، ارتفاع العدد المؤكد لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 128 حالة من 82 أمس الخميس، إلى جانب حالة وفاة واحدة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المعهد الوطني للصحة العامة حول تطورات انتشار الفيروس في البلاد في إعلان يومي، أن حالة الوفاة كانت لرجل يبلغ من العمر 86 عامًا توفي في مستشفى روتردام.

وأعلنت هولندا عن حالة الوفاة في وقت سابق اليوم، وقالت الصحف المحلية : “لا يزال من غير الواضح، كيف أصيب الرجل المتوفى بفيروس كورونا، وتعتبر هذه هي أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في بلادنا”.

وسجلت هولندا، في 27 فبراير الماضي، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم “كوفيد-19”.

وانتشر المرض الناجم عن الفيروس إلى 85 دولة ومنطقة، وأصاب الفيروس بحسب آخر إحصائيات، أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.