كورونا.. تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية في الأردن

أعلنت السلطات الصحية الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 29 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الكلي للوفيات إلى 443، والإصابات إلى 43620 حالة في عموم المملكة.

كما استقبلت المستشفيات 97 مريضا جديدا بالفيروس، ليصل العدد الكلي للحالات التي تخضع للعلاج من المرض في المستفيات إلى 1078.

إلى ذلك، أجرت السلطات الصحية 24481 فحصا مخبريا جديدا للكشف عن الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1643054، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة#عاجل pic.twitter.com/2BjvGUog1t — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) October 21, 2020