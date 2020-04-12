كورونا.. تسجيل أعلى معدل يومي في الإصابات بالسعودية

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 429 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 4400 حالة.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، قوله في مؤتمر صحفي اليوم: “وصل عدد المصابين بالفيروس في المملكة إلى 4462 بعد تسجيل 429 إصابة جديدة”.