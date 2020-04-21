كورونا.. تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات في السعودية

إجمالي الفحوص المخبرية تخطى حاجز 200 ألف. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي في البلاد.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، بتسجيل 1147 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 868 تم كشفها عبر المسح النشط، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 11631 شخصا.

ويمثل هذا الرقم أكبر معدل يومي للإصابات بالفيروس في السعودية منذ بدء التفشي في البلاد، وسجل هذا المؤشر زيادة ملموسة قبل 4 أيام، لكنه شهد منذ ذلك الحين استقرارا نسبيا دون قفزات كبيرة، حيث بلغ في إحصائية السبت 1132 حالة، والأحد 1088، والاثنين 1122، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

وذكر العبد العالي أن عدد الإصابات التي تعتبر نشطة حاليا يبلغ 9882 حالة، منها 81 حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كذلك بتسجيل 6 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 109 أشخاص.

وأعلن عن تسجيل 150 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، مشيرا إلى أن الحصيلة العامة للمتعافين من المرض وصلت إلى مستوى 1640 شخصا.

وقال العبد العالي إن إجمالي الفحوص المخبرية تخطى حاجز 200 ألف، وتم القيام بنصف مليون تقييم ميداني ضمن المسح النشط.

وسبق أن أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، “زيادة الأعداد بشكل ملحوظ” في الأيام الماضية، موضحا أن هذا الارتفاع يأتي “نتيجة عمل المسح النشط”.

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