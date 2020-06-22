كورونا.. تسجيل أكبر عدد إصابات يومية في العالم منذ ظهور الفيروس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن العالم سجل أمس الأحد أكبر عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ ظهور الفيروس.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قوله، إن “العالم سجل أكثر من 183 ألف إصابة بفيروس كورونا أمس، وهو الأكبر في يوم واحد منذ ظهور الوباء”.

وأضاف جيبريسوس، أن التحدي الكبير التالي هو زيادة انتاج وتوزيع ديكساميثازون وهو أول عقار يثبت فعالية في تقليل مخاطر الوفاة بين الحالات الحرجة من مرضى “كوفيد-19”.

هذا وأظهر موقع worldometers المتخصص بمتابعة إحصائيات تفشي فيروس كورونا، تخطي عدد الإصابات بالفيروس 9 ملايين حالة بأنحاء العالم اليوم الاثنين.