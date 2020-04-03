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عربي ودولي

كورونا.. تسجيل أكبر عدد من الإصابات في إندونيسيا خلال يوم

عين ليبيا | آخر تحديث: 3 أبريل 2020 - 18:41
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عربي ودولي
ارتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 181. [الأناضول]

سجلت إندونيسيا أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال يوم واحد، منذ انتشار الفيروس في البلاد قبل نحو شهر، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

ونقلت “الأناضول” عن مدير مركز مكافحة كورونا التابع لوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن 11 شخصا توفوا جراء الفيروس، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 181.

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وأضاف أن بلاده شهدت تشخيص 196 حالة إصابة جديدة، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ تسجيل أول حالتين في إندونيسيا بتاريخ 2 مارس/ آذار الماضي، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى ألفا و986.

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