كورونا.. تسجيل أول إصابة بالفيروس في السودان

يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض. [الشرق الأوسط]

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لرجل في الخمسينات من العمر توفي يوم أمس الخميس.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الصحة السودانية في بيان: “تعلن وزارة الصحة الاتحادية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض كورونا المستجد والمسمي علميا (كوفيد – 2019)”.

وأضاف البيان أن المواطن “كان قد زار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الأول من مارس /آذار”.

والمصاب رجل في الخمسينيات من العمر يسكن في الخرطوم وقد توفي يوم أمس الخميس.

وأكدت وزارة الصحة الاتحادية أنه يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن “الخطة القومية الموسعة لمكافحة كورونا”.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

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