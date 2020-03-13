كورونا.. تسجيل أول إصابة بالفيروس في جزيرة جربة التونسية

امرأة مقيمة في فرنسا عادت الأسبوع الماضي. [إنترنت]

أعلنت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، في جزيرة جربة التونسية.

وأفادت قناة “نسمة” بأن امرأة تونسية أصيلة جزيرة جربة مقيمة بفرنسا، عادت الأسبوع الماضي عبر مطار جربة جرجيس الدولي وقضت أسبوعا بين عائلتها وأصدقائها وعند عودتها إلى فرنسا وفي إحدى المطارات الفرنسية وفي إثر الإجراءات الروتينية الصحية التي يقوم بها أعوان المطارات الفرنسية تبين أن هذه السيدة مصابة بفيروس كورونا.

وأكدت قناة “نسمة” أنه تم عزلها على الفور لتلقي العلاج، وفي الحين أُعلِمت عائلتها عن طريق شقيقتها العاملة موظفة استقبال بالمستشفى الجهوي الصادق مقدم بجربة، أنها مصابة بهذا الفيروس، حيث قامت بدورها بإعلام مدير المستشفى والأطباء كما طلب منها البقاء في المنزل هي وعائلتها وعدم الخروج.

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