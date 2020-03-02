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عربي ودولي

كورونا.. تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تونس

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 مارس 2020 - 17:45
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عربي ودولي
ارتفع عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي إلى أكثر من 88 ألف شخص. [إنترنت]

أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاثنين، بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، لشخص تونسي عائد من إيطاليا.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية “وات”، إن وزارة الصحة أعلنت بعد ظهر اليوم الاثنين عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في تونس، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا ويبلغ من العمر 40 عاما.

وعاد المواطن إلى تونس في يوم 27 فبراير/ شباط، قادما من إيطاليا، ولم تكن تبدو عليه أعراض المرض.

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يأتي ذلك في حين، انتشر فيروس “كورونا” المستجد، الأسبوع الماضي، في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي، إلى أكثر من 88 ألف شخص، شٌفِي منهم حتى الآن 42670 شخصاً، ووفاة نحو 3 آلاف شخص.

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