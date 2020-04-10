كورونا.. تسجيل أول حالة إصابة في اليمن

اليمن يُسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا . [الأناضول]

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وأفادت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن، في تغريدة عبر تويتر، برصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت، منوهة بأن حالة المريض مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية.

تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس #كورونا المستجد بمحافظة #حضرموت، الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وقامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ د. علي الوليدي لاحقاً. — اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) April 10, 2020

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت فرج البحسني، أن الأخير أصدر تعميما عاجلا إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية وكاتب الصحة ومدراء عموم المديريات تضمن الإجراءات الواجب اتخاذها نتيجة اكتشاف الحالة.

وتضمن التعميم استمرار إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات كإجراء احترازي، وحظر التجوال في جميع مديريات حضرموت.

كما شمل التعميم تنفيذ حملة رش وتعقيم الأماكن العامة والشوارع والأسواق العامة وإغلاق ميناء الشحر واتخاذ كل إجراءات السلامة والتعقيم للميناء وأرصفته لمدة أسبوع كامل قابل للتمديد.

وأقر التعميم أيضا إخضاع كل العاملين في ميناء الشحر للحجر المنزلي وعدم المخالطة لمدة أسبوعين.

وفرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن حظر تجوال كامل على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى.

يُشار إلى أن حضرموت، هي كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتغطي نصف مساحة الحدود مع السعودية، وتتبع الحكومة اليمنية.

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