كورونا.. تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في تونس

ارتفاع الإصابات ب فيروس كورونا في تونس إلى 39 إصابة. [غيتي]

أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الخميس/ بتسجيل أول حالة وفاة في تونس بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن مسؤول تونسي بمجال الصحة، قوله، إنه تم تسجيل أول وفاة في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن حالة الوفاة تم تسجيلها في مستشفى سوسة، وتعود لامرأة عادت من تركيا.

يأتي ذلك في حين، أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة لدى وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، صباح اليوم، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 39 إصابة.

وقالت نصاف بن علية إن الحالات الجديدة المسجلة ثبتت إثر القيام بـ86 تحليلا مخبريا على العينات الواردة على المخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول.

وأكدت بن علية أن المصاب الأول بولاية قفصة تماثل للشفاء التام وغادر المستشفى.

اقترح تصحيحاً