عربي ودولي

كورونا.. تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في بريطانيا

عين ليبيا | نُشر الخميس، 5 مارس 2020 - 21:06
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عربي ودولي
سجلت بريطانيا 51 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن. [سبوتنيك]

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم الخميس، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

وأوضحت الهيئة أن المريض كان مسنا ومصابا بمشكلات صحية أخرى، وتوفي بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس.

يأتي ذلك في حين، سجلت بريطانيا 51 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية تجاوز 12 ألف.

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وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3012 شخصاً، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و409 حالات.

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