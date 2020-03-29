كورونا.. تسجيل أول حالة وفاة في سوريا وارتفاع الإصابات إلى 9 حالات

تسجيل 4 إصابات جديدة ب كورونا لترتفع الحصيلة إلى 9 إصابات. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع الحصيلة إلى 9 إصابات ووفاة واحدة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن الوزارة تسجيل أول وفاة بالفيروس لسيدة توفيت فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف، حيث تبين تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة السورية عن فرض حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من الساعدة الـ6 مساء الثلاثاء القادم وحتى يوم 16 نيسان القادم، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة لحصر أي انتشار لاحق لوباء كورونا في البلاد.

ودعت السلطات السورية المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم الخروج من المنازل إلا لشراء الاحتياجات الأساسية والابتعاد عن التجمعات.

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