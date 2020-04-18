كورونا.. تسجيل ارتفاع حاد بالإصابات في السعودية

تسجيل 1132 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. [رويترز]

أعلنت السلطات الصحية السعودية، اليوم السبت، عن ارتفاع حاد وغير مسبوق لعدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بواقع 1132 حالة جديدة.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، خلال إعلان إحصائية جديدة تم نشرها اليوم، أنه تم تسجيل 1132 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8274 شخصا.

وذكر العبد العالي أنه تم اكتشاف 740 إصابة من خلال المسح النشط، مبينا أن 191 إصابة تم رصدها من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وبقية الحالات (201) من المخالطين اجتماعيا.

وأشار العبد العالي إلى أن 6853 حالة من حصيلة الإصابات تعتبر نشطة، بما في ذلك 78 شخصا في حالة حرجة ويتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.

وشدد في هذا الصدد على أن المسح النشط أدى إلى اكتشاف 65% من حالات اليوم، مبينا أن هذه الوسيلة تمثل إجراء استباقيا يتيح اكتشافا أوسع.

وأعلن المسؤول الصحي عن تسجيل 5 وفيات جديدة بالمرض في المملكة خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 92 شخصا.

وذكر العبد العالي أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1329 حالة بعد تسجيل 280 شفاء جديدة.

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