كورونا.. تسجيل ثاني حالة وفاة في سوريا

عدد الحالات المسجلة في سوريا 10 توفي منها شخصان. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الوزارة، إن حالة الوفاة الجديدة هي من ضمن حالات الإصابة المعلن عنها، وبذلك يصبح عدد الحالات المسجلة في سوريا 10 توفي منها شخصان.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الأحد، تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع الحصيلة إلى 9 إصابات ووفاة واحدة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن الوزارة تسجيل أول وفاة بالفيروس لسيدة توفيت فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف، حيث تبين تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا”.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السورية عن فرض حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من الساعدة الـ6 مساء الثلاثاء القادم وحتى يوم 16 نيسان القادم، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة لحصر أي انتشار لاحق لوباء كورونا في البلاد.

ودعت السلطات السورية المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم الخروج من المنازل إلا لشراء الاحتياجات الأساسية والابتعاد عن التجمعات.

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