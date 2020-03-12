كورونا.. تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس وثاني حالة وفاة في الجزائر

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، مساء اليوم الخميس، إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، منها حالة وفاة، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالجزائر 26 حالة بالإضافة إلى وفاتين.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن الوفاة الجديدة تخص شخصا يبلغ من العمر 55 سنة، فيما تتعلق حالة الإصابة الجديدة بامرأة عادت من فرنسا، وتتواجد حاليا بمستشفى سكيكدة، “في حالة صحية مستقرة”.

يأتي ذلك في حين ، غادر 10 مرضى الحجر الصحي بمستشفى بوفاريك ومستشفى معسكر عقب التأكد من فائهم.

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية على أن “التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المصابين”، كما “يبقى نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته الوزارة ساري المفعول، والفرق الطبية مجندة وعلى أقصى درجات التأهب”.

ومن أجل الحد من خطر استيراد وتفشي هذا الوباء العالمي، نصحت وزارة الصحة المواطنين الجزائريين المضطرين للذهاب إلى البلدان التي تعرف انتشارا للفيروس أن يؤجلوا رحلاتهم والرعايا المتواجدين في هذه البلدان تأجيل زياراتهم العائلية للجزائر إلا للضرورة القصوى.

وبحسب آخر إحصائيات حتى يوم الخميس، ارتفع عدد وفيات فيروس “كورونا”، الذي انتشر في أغلب دول العالم، إلى 4637، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 126 ألفاً و510.