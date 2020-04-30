كورونا.. تسجيل حالة وفاة بمركز معيتيقة للعزل

سجل مركز معيتيقة للعزل الصحي اليوم الخميس، وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الوفيات في ليبيا إلى 3 حالات.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق عن مدير إدارة الطوارئ بالوزارة توفيق حريشة قوله، إن الحالة الثالثة التي وافتها المنية ظهر اليوم الخميس بمركز معيتيقة للعزل تعود لامرأة تبلغ من العمر 92سنة وهي حالة مخالطة لحالة الوفاة الثانية بفيروس كورونا.

وأوضح “حريشة أنه تم إيواء الحالة منذ 10 أيام بمركز العزل بمعيتيقة بعد أخذ العينات وظهورها موجبة وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية والعناية حتى دخلت في وضع حرج ووافتها المنية.