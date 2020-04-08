كورونا.. تسجيل حالتي وفاة جديدة في الصين

ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الصين إلى 81802، والوفيات إلى 3333. [رويترز]

شهدت الصين تسجيل حالتي وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن اللجنة الصحية الوطنية في الصين، في بيان الأربعاء، أن شخصين توفيا بكورونا أحدهما في مدينة شانغهاي، والآخر في خبي.

وأضافت أن 62 إصابة جديدة سجلت في البلاد، منهم 59 شخصا قدموا من خارج الصين.

وأشار البيان إلى تعافي 112 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ومغادرتهم للمستشفى عقب تلقيهم الرعاية الصحية.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في الصين إلى 81802، والوفيات إلى 3333، في حين تماثل 77279 77 شخصا للشفاء.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، في ديسمبر/ كانول الأول 2019، وانتشر بد ذلك في سائر العالم.

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