كورونا.. تسجيل 110 إصابة جديدة و50 حالة شفاء في السعودية

إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة ب كورونا بلغ 1563 حالة. [أ ف ب]

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و50 حالة شفاء.

ونقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، قوله في مؤتمر صحفي، إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بكورونا بلغ 1563 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة المنورة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 10.

ونوه بشفاء 50 حالة جديدة لتصل حالات التعافي إلى 165.

وكشف عبد العالي أن غالبية المصابين في وضع مطمئن ومستقر فيما هناك 31 مصابا في حالة حرجة.

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