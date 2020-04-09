كورونا.. تسجيل 15 إصابة جديدة ووفاة واحدة في تونس

ارتفع إجمالي المصابين إلى 643 حالة مؤكدة. [رويترز]

أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، بتسجيل 15 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من مجموع 692 تحليلاً مخبرياً ليرتفع إجمالي المصابين إلى 643 حالة مؤكدة من أصل 9570 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 25 شخصا.

ونوهت بأنه تم إخضاع قرابة 3000 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.

وأكدت وزارة الصحة أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت الصحة التونسية، كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قِبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.

بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغالوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا COVID-19 بتونس تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 08… Gepostet von ‎Ministère de la santé وزارة الصحة‎ am Donnerstag, 9. April 2020

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