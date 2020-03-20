عربي ودولي

كورونا.. تسجيل 15 حالة إصابة جديدة في تونس

عين ليبيا | نُشر الجمعة، 20 مارس 2020 - 16:49
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عربي ودولي
ارتفاع عدد المصابين في تونس إلى 54. [رويترز]

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، تسجيل 15 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 54 شخصا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، أن تسجيل الحالات الجديدة جاء بعد صدور نتائج 79 تحليلا مخبريا.

وقالت إن الإصابات تعود إلى 36 حالة قدمت من الخارج و18 حالة محلية.

وتتوزع الحالات التي تم تسجيلها في الولايات التالية:

  • 13 في ولاية أريانة.
  • 2 في ولاية القيروان.
  • 1 في ولاية قفصة تماثلت للشفاء.
  • 3 في ولاية المهدية.
  • 17 في ولاية تونس.
  • 2 في ولاية بنزرت.
  • 4 في ولاية تطاوين.
  • 4 في ولاية سوسة.
  • 3 في ولاية المنستير.
  • 2 في ولاية بن عروس.
  • 1 في ولاية مدنين.
  • 1 في ولاية نابل.
  • 1 في ولاية صفاقس.
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هذا وأفاد مسؤول تونسي بمجال الصحة، لوكالة “رويترز” مساء الخميس، بتسجيل أول وفاة في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن حالة الوفاة تم تسجيلها في مستشفى سوسة، وتعود لامرأة عادت من تركيا. 

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