كورونا.. تسجيل 3 وفيات و46 إصابة جديدة في الجزائر

ارتفع إجمالي الوفيات إلى 29 والإصابات إلى 454. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 والإصابات إلى 454.

وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة لرجل (65 سنة) بالجزائر العاصمة، وهو عائد من أداء مناسك العمرة، ورجل مسن (84 سنة) خالط ضحية سابقة، ورجل آخر (45 سنة) من مدينة مستغانم عاد من إسبانيا.

كما تماثل شخصان مصابان بالفيروس للشفاء في مدينتي بسكرة والبويرة، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 31 حالة.

يأتي ذلك في حين، قررت الحكومة الجزائرية أمس الجمعة، فرض حظر التجوال في تسع ولايات جديدة ضمن إجراءات ردع تفشي الفيروس.

كما فرضت السلطات في وقت سابق، حجرا صحيا كاملا على ولاية البليدة وجزئيا على الجزائر العاصمة.

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