كورونا.. تسجيل 38 إصابة جديدة بالفيروس في السعودية

قررت السلطات تعليق صلاة الجمعة والجماعة باستثناء الحرمين الشريفين. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدين، معظمها لدى مواطنين قادمين من دول بينها إسبانيا وألمانيا والعراق وإيطاليا.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن الوزارة، أن بين المصابين رجلا وامرأة مصريين قادمين من مصر، ومواطنة تركية قادمة من تركيا.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 171، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع للرعاية الصحية وفقا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.

هذا وقررت السلطات في السعودية تعليق صلاة الجمعة والجماعة في البلاد باستثناء الحرمين الشريفين.

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