«كورونا» تسجيل 6 حالة وفاة في المغرب وحصيلة المصابين 225 حالة

عدد الحالات التي تم تأكيد شفائها إلى الآن 7 حالات. [إنترنت]

أعلنت وزارة الصحة المغربية، وفاة سادس شخص بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

كما أكدت الوزارة تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 225 حالة.

وكانت آخر الأرقام الصادرة تشير إلى 170 حالة إصابة، استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن حالة واحدة تماثلت للشفاء التام من فيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات التي تم تأكيد شفائها إلى 7 حالات.

كما قالت في وقت سابق، إن مجموع المخالطين الذين تم تتبعهم صحيا وصل إلى 2878 شخصا، منهم 2158 ما زالوا إلى حد الآن تحت المراقبة الصحية، في ما خرج منها 621 شخصا أمضوا فترة 14 يوما دون أن تسجل بينهم حالة إصابة.

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