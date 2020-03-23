عربي ودولي

كورونا.. تسجيل 7 وفيات جديدة و293 إصابة في تركيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 مارس 2020 - 23:58
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عربي ودولي
ارتفع عدد المصابين في تركيا إلى 1529. [الأناضول]

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الاثنين، تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرفع العدد الإجمالي إلى 37 حالة وفاة، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.

وقال قوجة في تغريدة عبر تويتر، إن الوزارة أجرت 3 آلاف و672 فحصا طبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضح أن نتائج الفحوصات أظهرت إصابة 293 شخصا ليرفع العدد في عموم البلاد إلى 1529، فيما توفي 7 مصابين جراء الفيروس.

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ووجه قوجة تحذيرا للشباب، وقال: “لستم بمنأى عن الوباء، لا تدخلوا إلى أوساط الخطر، لا تنقلوا الخطر إلى منازلكم، الزموا بيوتكم، فالبيت يتسع للحياة”.

وناشد الوزير التركي الناس بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلى “أجواء الخطر”، حسب وصفه.

وفي وقت سابق من الاثنين،قال وزير الصحة التركي، خلال مؤتمر صحفي، إن المتعافين من إصابات كورونا في تركيا أعدادهم كبيرة وسيعلن عنها في الأيام القادمة.

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