كورونا.. تسجيل 832 وفاة في إسبانيا خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 832 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5690 حالة منذ انتشار الفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزارة قولها في بيان، إن حصيلة عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 5690 بعد تسجيل 832 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول تطورات الوضع الصحي في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أن “عدد الوفيات وصل إلى 5690 حالة بدلا من 4858 أمس، ووصل عدد الإصابات إلى 72248 بعد تسجيل 8189 إصابة جديدة”.

هذا ووافق البرلمان الإسباني، الخميس الماضي، على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين، من أجل السماح للحكومة بمواصلة إجراءات الإغلاق الصارمة أملًا في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.