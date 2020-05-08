كورونا.. تسجيل 9 إصابات جديدة وحالتي وفاة في اليمن

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الجمعة، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة عدن، ووفاة أحدها بالفيروس، في حين توفي مريض آخر في محافظة لحج.

وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، أن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع في المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة إلى 35 حالة وسبع وفيات.

وسجلت في عدن 25 حالة إصابة و4 حالات وفاة، أما في حضر موت فقد سجلت 4 حالات وشفاء حالة واحدة من دون وفيات، كما سجلت في محافظة لحج 3 إصابات وحالتا وفاة، وكذلك في تعز تم تسجيل إصابتين بالفيروس وحالة وفاة واحدة”.

من جهتها، أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، ومعظم المراكز الحضرية الكبرى هناك، عن حالة إصابة واحدة لدى شخص صومالي عُثِر عليه ميتاً داخل فندق.

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