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كورونا.. تسريب صورة لجثث مكدسة في شاحنة بمدينة نيويورك

عين ليبيا | نُشر الإثنين، 30 مارس 2020 - 17:36
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عربي ودولي
شاركت الصورة لتُظهِر للناس الحقيقة المروعة. [أسوشيتد برس]

قامت ممرضة تعمل بمستشفى في مدينة نيويورك، بتسريب صورة لمشرحة مؤقتة، لوفيات جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة “بازفيد نيوز” عن الممرضة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها والمستشفى الذي تعمل به، إنها التقطت الصورة أثناء مغادرتها المستشفى، صباح الأحد. 

وبررت الممرضة نشر الصورة، بقولها: “لقد شاركت الصورة، لأظهر للناس الحقيقة المروعة، التي نتعامل معها وأين انتهى الأمر ببعضنا بالفعل”.

وأظهرت الصورة شاحنة تبريد متوقفة خارج حجرة الإسعاف في المستشفى ومليئة بجثث أشخاص توفوا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وفقا لشهادة الممرضة للصحيفة. 

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وكشفت الممرضة أن داخل الشاحنة كانت جثة لإحدى المتوفيات الجدد، وهي امرأة تبلغ من العمر 71 عامًا، توفيت بسبب الفيروس، وقالت إنها كانت برفقتها ليل السبت/الأحد. 

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