كورونا تضرب نيمار في قلب الدوري البرازيلي.. هل يُنهي موسمه مبكراً؟

تعرض نيمار جونيور، النجم البرازيلي الشهير، لضربة صحية جديدة بعدما أكدت تقارير إعلامية إصابته بفيروس كورونا المستجد، في تطور أثار القلق بين جماهير نادي سانتوس وجمهوره الشخصي على حد سواء.

ووفقاً للإعلامي لوكاس موسيتي بيراتزولي، ظهرت على نيمار أعراض الفيروس يوم الخميس الماضي، ما دفعه للابتعاد فوراً عن تدريبات ومباريات الفريق.

وأوضح بيراتزولي أن حالة نيمار مستقرة ولا تشكل خطراً على حياته، مشيراً إلى أنه سيخضع لفحص جديد يوم الإثنين المقبل لتحديد إمكانية عودته للملاعب.

هذه الإصابة تأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة لنيمار، الذي يعيش تجربة صعبة بعد عودته إلى الدوري البرازيلي عبر بوابة نادي سانتوس، عقب تجربة قصيرة ومخيبة مع الهلال السعودي انتهت في يناير الماضي.

وخلال خمسة أشهر من عودته إلى سانتوس، شارك نيمار في 11 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، لكن فريقه يعاني بشكل واضح ويحتل المركز 18 برصيد 8 نقاط في الدوري المحلي، مما يزيد الضغط على النجم الكبير.

تراكمات الإصابات والتحديات الصحية جاءت لتزيد من التحديات التي تواجه نيمار هذا الموسم، مع الحاجة الملحة لفريقه للخروج من أزمتهم في جدول الدوري.

وتأتي الإصابة في وقت تتجه فيه الأنظار نحو نيمار الذي يُنتظر منه الكثير بعد العودة إلى أرض الوطن، خاصة مع ضغوط الجماهير التي تتوق لرؤية نجمها الكبير يقدم مستويات تبعث على التفاؤل.

يذكر أن نيمار، الذي يُعد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، لا يزال يحاول استعادة بريقه كاملاً بعد سنوات من الإصابات والإثارة داخل وخارج الملعب، ما يجعل كل تطور جديد في مسيرته محل متابعة حثيثة من عشاق الكرة في البرازيل والعالم.