كورونا.. تغير عينات أول حالة إصابة في ليبيا من إيجابية إلى سلبية

أفاد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د. بدر الدين النجار، بأن نتائج العينات لأول حالة أصيبت بفيروس كورونا المستجد الأيام الماضية تغيرت من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف النجار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”، أن الحالة لا زالت بالمستشفى وتحت المراقبة.

هذا وبلغت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، 10 إصابات بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في وقت سابق اليوم الخميس، بأنه من خلال متابعته لأول حالة إصابة تم تسجيلها بفيروس كورونا لشخص يبلغ من العمر 73 سنة، بأن حالته الصحية في تحسن مستمر ويتماثل للشفاء بصور مرضية وبانتظار نتيجة التحليل السالبة (لمرتين متتاليتين) حتى يتأكد خلوه من الفيروس لإعطاء الإذن بالخروج من المستشفى في وقت قريب.

وفي الـ25 من مارس الماضي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأوضح المركز، إن تسجيل الحالة جاء بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له.

وفي وقت لاحق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، خلو جميع العينات الـ26 المأخوذة من أقارب الحالة المصابة من فيروس كورونا المستجد،

وأكد المركز في بيان، أن جميع نتائج المخالطين للمصاب وعلى رأسهم عائلته سلبية بعد أخذ العينات وفحصها.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بأنه عقب تأكيد إصابة أول حالة ليبية بفيروس كورونا المستجد من قِبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، تواصلت فرق الرصد والتقصي في ساعات الصباح الأولى مع المخالطين بالحالة من الدرجة الأولى وحجرهم في منازلهم.