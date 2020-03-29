كورونا.. توقعات بمقتل 200 ألف وإصابات الملايين في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة حتى مساء الأحد أكثر من 125 ألف إصابة بالفيروس. [رويترز]

توقع العضو في فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا المستجد أنطوني فاوتشي، أن يتسبب الوباء بوفاة ما بين 100 و200 ألف مواطن أمريكي، وإصابة الملايين في بلد يشهد تفشيا متسارعاً للمرض، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

وقال رئيس المعهد القومي الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، في حديث لقناة “سي إن إن”، إنه من الصعب للغاية في الظروف الحالية التنبؤ بكيفية تطور الأوضاع على خلفية تفشي كورونا، لكنه أكد أن الفيروس سيطال “الملايين”.

كما توقع أن تواجه مدن أمريكية عدة قريبا نقصا في أجهزة التنفس الاصطناعي، وأن تبرز الحاجة لهذه الأجهزة في مدينة نيو أورلينز، أكبر مدن ولاية لويزيانا، في غضون أسبوع.

واستبعد فاوتشي سيناريو يرجح أن يقتل الفيروس مليون أو أكثر من الأمريكيين قائلا إن ذلك “غير محتمل إلى حد بعيد”.

يأتي ذلك في حين، سجلت الولايات المتحدة حتى مساء الأحد أكثر من 125 ألف إصابة بالفيروس، وتجاوز عدد المتوفين بها 2000 شخص.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية نيويورك الأمريكية، تسجيل 237 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في الولاية إلى 965.

وأكد حاكم الولاية أندرو كومو، تسجيل 7195 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات داخل الولاية إلى 59513، لتجعل هذه الأرقام من نيويورك الولاية الأكثر تضررا من الفيروس في الولايات المتحدة.

هذا ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومين أعلن بموجبهما ولايتي كونيتيكت وأوريغون منطقتي كوارث كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

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