كورونا.. حصيلة الإصابات حول العالم تتجاوز 46 مليوناً

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم، اليوم السبت، حاجز الـ46 مليونا.

وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن معطيات موقع “Worldometer”، المتخصص برصد ضحايا الفيروس، فقد بلغ عدد المصابين بكورونا في العالم 46 مليونا و15 ألفا و237.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بـ9 ملايين و318 ألفا و653 إصابة، تليها الهند بـ8 ملايين و137 ألفا و119، ثم البرازيل بـ5 ملايين و519 ألفا و528.

وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها فرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبريطانيا والمكسيك وبيرو.

وبحسب الموقع ذاته، أدى الفيروس، حتى ظهر السبت، إلى وفاة مليون و195 ألفا و589 شخصا، في حين تعافى 33 مليونا و305 آلاف و795 مريضا.