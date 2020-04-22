كورونا.. حصيلة المتعافين حول العالم تتجاوز 700 ألف

تصدرت ألمانيا قائمة الدول المسجلة أكثر عدد من المتعافين. [رويترز]

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، إلى أكثر من 700 ألف، بحسب معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات موقع “Worldometer” المختص برصد ضحايا كورونا، أن 701 ألف و70 مصابا بالعالم تعافوا من الفيروس.

وبحسب الموقع، فقد تصدرت ألمانيا قائمة الدول المسجلة أكثر عدد من المتعافين بـ99 ألفا و400.

وجاءت إسبانيا ثانية بـ85 ألفا و915، تلتها الولايات المتحدة بـ82 ألفا و973، والصين بـ77 ألفا و151، وإيران بـ60 ألفا و965، وإيطاليا بـ51 ألفا و600، وفرنسا بـ39 ألفا و181.

وأظهرت المعطيات نفسها، أن عدد المتعافين من كورونا في تركيا، بلغ 14 ألفا و918، حتى مساء الثلاثاء.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و573 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 178 ألفا، بحسب الموقع.

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