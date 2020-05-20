كورونا.. حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة تتجاوز 94 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حاجز 94 ألف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الأربعاء، 1579985 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 94181 وفاة، ما يمثل 5.96% من الحصيلة العامة للحالات، و365747 شفاء، أي 23.14%.

من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات التي تم جمعها حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش يوم أمس، أن حصيلة الإصابات بلغت حتى ذلك الحين 1528235 حالة، بينها 91664 وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 23405 حالات، فيما بلغت زيادة الوفيات 1324، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.