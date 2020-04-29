كورونا.. حصيلة الوفيات في فرنسا تتجاوز الـ24 ألفا

تسجيل 427 وفاة جديدة بفيروس كورونا . [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 427 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 24087 حالة.

ويُشكل ذلك ارتفاعا نسبته 1.8%، وهذا أكثر بقليل مما تم تسجيله أمس الثلاثاء، حين بلغ عدد الوفيات الجديدة 367 حالة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وانخفض عدد المصابين في المستشفيات من 27484 شخصا أمس إلى 26834 شخصا اليوم كما انخفض عدد المصابين في غرف العناية المركزة من 4387 إلى 4207 أشخاص، فيما يستمر انخفاض تلك الأعداد منذ أكثر من أسبوعين.

يأتي ذلك في حين، عرض رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أمس الثلاثاء، خطة لتخفيف إجراءات العزل في البلاد ابتداء من 11 مايو المقبل.

اقترح تصحيحاً