كورونا.. رئيس أركان جيش الاحتلال يدخل الحجر الصحي

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي المحتلة إلى 4831. [أرشيفية/رويترز]

أفادت قناة “روسيا اليوم”، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي دخل الحجر الصحي بعدما تم التأكد من أن أحد قادة الجيش مصاب بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن كوخافي عقد جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وذلك قبل عشرة أيام، وقد تم التأكد اليوم من أن أحد القادة من الاحتياط الذين شاركوا في الجلسة مريض بكورونا.

ووفق تعليمات وزارة الصحة، سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع، وبعدها سيستمر بجدول أعماله كالمعتاد.

وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان يشعر بصحة جيدة، دون أي عراض للمرض عنده، وسيتم فحصه قريبا.

كما أكد البيان، أن قائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات شاركا في الجلسة أيضا، وسيدخلان إلى الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك في حين، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي المحتلة، الثلاثاء، إلى 4831 منها 17 وفاة.

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