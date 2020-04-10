كورونا.. رئيس الوزراء البريطاني يتعافى من الفيروس

معنويات رئيس وزراء بريطانيا “مرتفعة جدا” بعد خروجه من العناية الفائقة. [PA]

أفادت وكالة “رويترز” بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يتعافى في المستشفى اليوم الجمعة من إصابته بفيروس كورونا المستجد، في حين نصحت السلطات البريطانيين بعدم الاستجابة لإغراءات شمس الربيع الساطعة والخروج أثناء عطلة عيد القيامة خاصة مع اقتراب تفشي فيروس كورونا من ذروته.

ونقلت “رويترز” عن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، قوله اليوم الجمعة، إن معنويات رئيس الوزراء ”مرتفعة جدا“ بعد إعادته إلى غرفة بالمستشفى عقب خروجه من العناية الفائقة لكن تعافيه ما زال في مرحلة مبكرة.

وأضاف المتحدث للصحفيين: “عاد رئيس الوزراء إلى غرفة ويواصل تعافيه الذي لا يزال في مرحلة مبكرة.. ولا تزال معنوياته مرتفعة جدا”.

وردا على سؤال عن موعد عودة جونسون للعمل قال المتحدث: “يبدأ رئيس الوزراء مرحلة تعافيه للتو وسيأخذ النصائح من فريقه الطبي”.

وأضاف: “أُبلغت أنه كان يلوح شاكرا لجميع الممرضين والأطباء الذين شاهدهم أثناء إعادته إلى الغرفة من وحدة العناية المركزة. وقال المستشفى إن معنوياته كانت مرتفعة للغاية الليلة الماضية”.

يأتي ذلك في حين، ستمر وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، في القيام بمهام رئيس الوزراء بالإنابة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “رويترز” بمغادرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الخميس، وحدة العناية المركزة بمستشفى “سانت توماس”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الناطق باسم جونسون قوله، إن “رئيس الوزراء نُقِل هذا المساء من وحدة العناية المركزة إلى جناح العلاج، حيث سيخضع للفحص أثناء المرحلة الأولية من تماثله للشفاء”.

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