كورونا.. رصد سُلالة الأكثر فتكاً في إندونيسيا

أعلنت إندونيسيا، سابقاً عن تفشي فيروس كورونا، وأعتبرته كارثة وطنية، في ضوء ازدياد عدد الإصابات والوفيات في البلاد.

حيث أعلن معهد “أيكمان” للبيولوجيا الجزيئية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الأحد، عن رصد سلالة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وكالة “رويترز” عن نائبة رئيس المعهد هيراواتي سودويو قولها إن الطفرة “دي614جي” من الفيروس، “المعدية لكن الأخف تأثيرا”، وجدت في بيانات تسلسل الجينوم بعينات جمعها المعهد، مضيفة أن هناك حاجة لمزيد من الدراسة لتحديد ما إذا كانت الطفرة هي سبب ارتفاع الحالات في الآونة الأخيرة.

وتم العثور أيضا على هذه السلالة التي تعرفت منظمة الصحة العالمية عليها في فبراير والتي تنتشر في أوروبا والأمريكيتين في سنغافورة وماليزيا المجاورتين.

وطالب سياريزال سياريف اختصاصي الأوبئة بجامعة إندونيسيا المواطنين بأن يبقوا حذرين، حيث أن نموذج الانتشار يشير إلى أن عدد الحالات في البلاد قد يصل إلى 500 ألف بحلول نهاية العام.

وأضاف: “الوضع خطير… انتقال العدوى محليا خارج حاليا عن السيطرة”.

وتابع قائلا إن عدد الحالات التي ترصد يوميا كان سيصبح أعلى بكثير لو كان بمقدور المختبرات فحص عدد أكبر من العينات يوميا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الأحد تسجيل 2858 حالة إصابة جديدة، وهو ما يقل عن حصيلة أمس القياسية التي بلغت 3308 حالات، لكنه يزيد عن متوسط الأعداد اليومية المسجل خلال الشهر الماضي.