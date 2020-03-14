كورونا.. شفاء أول 4 مصابين بالفيروس في قطر

المصابين تعافوا تماما من الفيروس، بعد تلقيهم العلاج اللازم. [وكالة الأنباء القطرية]

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الیوم السبت شفاء 4 من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزارة، أن المصابين تعافوا تماما من الفيروس، بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وقال مدير إدارة الصحة العامة بالوزارة الدكتور محمد آل ثاني في مؤتمر صحفي، إنه سيتم في الفترة المقبلة الإعلان تباعا عن تعافي حالات جدیدة من المصابين بالفيروس.

ودعا إلى عدم القلق وإلى ضرورة “تبديد الخوف لدى الجمیع من أن المرض یؤدي للوفاة وھو أمر غیر صحیح”، وفق قوله.

من جانبها ذكرت المدیرة الطبية لمركز الأمراض الانتقالیة الدكتورة منى المسلماني، أن الحالات الأربع التي شفیت تماما من الفیروس، تعود لمقيم أردني ومقيمة فلبينية قادمة من إيران، ولمقيم سوداني وآخر إيراني.

اقترح تصحيحاً