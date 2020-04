كورونا.. شفاء عجوز بريطانية تجاوزت الـ106 أعوام

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، بشفاء مُعمرة بريطانية من مرض فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية، قصة تعافي عجوز من مدينة برمنغهام الإنجليزية تجاوز عمرها 106 أعوام، من مرض كورونا المستجد.

وقالت وسال الإعلام المحلية إن الجدة كوني تيتشن، غادرت المستشفى بعد شفائها، حيث أفادت الخدمات الصحية في ويست برمنغهام بأنها كانت أكبر المرضى المتعافين سنا في بريطانيا.

ونشر مستشفى “برمنغهام سيتي” مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، وثق لحظات احتفال الطاقم الطبي بشفائها، حيث اصطفت الممرضات للتصفيق وتوديع الجدة لـ8 أحفاد.

وقالت الجدة: “أشعر أنني محظوظة لأنني كافحت هذا الفيروس.. لا يمكنني الانتظار لرؤية عائلتي”.

We'd like to give our own round of applause to Connie who at 106 is heading home from City Hospital having successfully beaten #Coronavirus.



She is our oldest patient to beat the virus – and may well be the oldest in the country to do so! #ClapForConniehttps://t.co/bKONIq4sTZ pic.twitter.com/zT28UPdT4A