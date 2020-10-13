كورونا.. ظهور أول إصابات محلية في بر الصين الرئيسي منذ شهرين

عاد فيروس كورونا المستجد إلى الظهور بعدد محدود من الإصابات في الصين بتسجيل أول عدوى محلية بهذا الوباء في البر الصيني الرئيسي منذ نحو شهرين، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



يأتي ذلك في الوقت الذي باشرت فيه السلطات الصحية الصينية اختبارات في مدينة تشينغداو بإقليم شينجيانغ، في شرق البلاد، تدوم 5 أيام وتشمل كل سكانها المقدرين بنحو 9 ملايين شخص بعد تسجيل 6 إصابات جديدة فيها.

وتبين أن إصابات تشنغداو مرتبطة بمستشفى متخصص في الإصابات الآتية من خارج البلاد.

وأكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن 13 إصابة بفيروس كوفيد 19 قد سجلت في البر الرئيسي للصين أمس الاثنين 12 أكتوبر، مقابل 21 إصابة يوم الأحد.

يُشار إلى أن آخر تصريح صيني ببؤر للوباء في البلاد يعود إلى منتصف شهر أغسطس الماضي عند ظهور 4 إصابات جديدة في إقليم شينجيانغ.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البر الرئيسي للصين بلغ حتى تاريخ اليوم 85591 إصابة، فيما بقي عدد الوفيات دون تطور في حدود 4634 وفاة.