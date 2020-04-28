كورونا.. عدد الإصابات في الولايات المتحدة يتخطى المليون

تحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من ناحية انتشار الفيروس. [رويترز]

أكدت الإحصاءات الأمريكية الأخيرة، أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، قد تجاوز المليون حالة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وحذّر خبراء الصحة من أن التراجع السابق لأوانه عن سياسات التباعد الاجتماعي الهادفة إلى الحد من انتشار العدوى يمكن أن يتسبب في طفرة في الإصابات الجديدة.

من جهته، أكد المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، أن فيروس كورونا من الممكن أن يُعاود الظهور في الولايات المتحدة الخريف المقبل، إن لم يتم إيجاد علاج فعال ضد الفيروس.

هذا وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من ناحية انتشار الفيروس وأعداد الضحايا والمصابين، حيث تم تسجيل نحو مليون إصابة بحسب جامعة جونز هوبكينز، وأكثر من مليون بحسب مصادر أخرى، في حين توفي جراء الفيروس أكثر من 56 ألف شخص.

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