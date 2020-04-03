كورونا.. عدد الإصابات في لبنان يتجاوز الـ500

ارتفع عدد الوفيات إلى 17. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد المصابين الإجمالي إلى 508، وتسجيل وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 17.

ونقلت وكالات أنباء عن الوزارة في بيان، أنه حتى الساعة، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم أمس.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أُجرِيت في الساعات الـ24 الماضية بلغ 644 فحصا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات 17.

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