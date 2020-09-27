كورونا.. عدد الوفيات حول العالم يتجاوز المليون حالة

أفاد موقع “وولرد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، اليوم الأحد، بأن عدد الوفيات حول العالم بسبب الفيروس تجاوز المليون حالة.

يأتي ذلك في حين، تم تسجيل أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة بكورونا.

وأشار الموقع، إلى أنه “سجلت في العالم 33 مليون حالة إصابة بـ(كوفيد – 19)، وأن هناك 7.6 منها نشطة، وأن أعداد الوفيات تجاوز المليون حالة”.

وأضاف: “تم تسجيل أكثر من 24 مليون حالة تعافي من المرض”.

وأكد الموقع، على أن “معظم الوفيات في الولايات المتحدة، إذ سجلت أكثر من 204 آلاف حالة وفاة هناك، تليها البرازيل والهند والمكسيك، فيما جاءت بريطانيا بالمركز الخامس”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.