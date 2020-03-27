عاجل

عربي ودولي

كورونا.. عدوى الفيروس تُصيب رئيس وزراء بريطانيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 مارس 2020 - 13:57
حجم الخط
طباعة
عربي ودولي
رئيس الوزراء البريطاني يُعلن إصابته بفيروس كورونا. [أرشيفية/رويترز]

أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة.

وقال جونسون في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، إن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة بالفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.

وأضاف: “على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية”.

وتابع: “أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس”.

وأشار جونسون إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن جونسون أجرى فحص فيروس كورونا في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة لندن.

محتوى ذو صلة
إيطاليا.. وفاة 627 شخصاً بفيروس كورونا خلال يوم واحد

هذا وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية، إن جونسون عانى من أعراض طفيفة للفيروس، أمس الخميس، وقد أجرى فحصا لتأكيد إصابته بعد أن نصحه بذلك رئيس أطباء إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق