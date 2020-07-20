كورونا في أمريكا أرقام قياسية.. وترامب يقول لن أفرض الكمامة

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، الأحد، أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى 3.762.081 منذ بداية الوباء.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تمّ تسجيل 63.872 إصابة جديدة و514 وفاة جرّاء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك معدّل الوفيات في البلاد إلى 140.474، وفق الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً.

وكانت ذروة الاصابات في الولايات المتحدة في نهاية يونيو، ومنذ بداية الجائحة تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 أغسطس و157 ألفاً بحلول 8 أغسطس.

في غضون ذلك صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “إنه لا يتفق مع فرض ارتداء الكمامة على الجميع، مضيفا أنه يجب أن يكون للناس “قدر من الحرية” في ذلك”.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق هذا الأسبوع، بيانا يحث الجميع على ارتداء الكمامات.

وقال مدير المراكز، الدكتور روبرت ريدفيلد، “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام فيروس كورونا، فأغطية الوجه القماشية هي واحدة من أقوى الأسلحة التي تبطئ وتوقف انتشار الفيروس، خاصة عند استخدامها على نطاق واسع”.