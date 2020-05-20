كورونا في اليمن 8 وفيات و37 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الیمنية، یوم الثلاثاء، تسجیل 8 وفیات، و37 إصابة جدیدة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد “كوفید-19″، في ست محافظات.

وأوضحت اللجنة الوطنیة العلیا لمواجھة وباء كورونا باليمن في بیان، أنھا سجلت 19 إصابة مؤكدة في العاصمة المؤقتة عدن، وتسع إصابات في حضرموت، وخمس إصابات في تعز، وإصابتین في الضالع، وواحدة في كل من مأرب وأبین.

وأضافت اللجنة، أنھا سجلت أیضاً 5 وفیات في حضرموت، إلى جانب حالتي وفاة في تعز، وأخرى في لحج، وأشارت إلى تعافي 4 حالات إصابة من الفیروس، بواقع حالتین في لكل من حضرموت وتعز.

وأوضحت أن إجمالي الحالات المتعلقة بالفیروس، التي سجلت في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعیة منذ 10 إبریل الماضي، ارتفع إلى 167 إصابة، و28 وفاة، مقابل 5 حالات شفاء.